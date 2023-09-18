Маркевич претворяет мечту в реальность, разгром от Ингульца: результаты 8-го тура Первой лиги

Закончились все матчи 8 тура Первой лиги Украины сезона-2023/2024. Лидеры обеих групп Карпаты и Ингулец одержали очередные победы над соперниками.

Свой матч 8 тура среди двух лидеров начали Карпаты. Львовяне дома принимали Подолье, которое имеет только одну победу в новом сезоне. Однако эта статистика ничего не значила. Ведь гости из Хмельницкого дали достойный бой "львам", сообщает 24 Канал.

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"Львы" выгрызли очки на стадионе "Украина"

Но уже на 9 минуте Клименко и Костенко вывели хозяев вперед. Ян очень сильно приложился к удару так, чтобы у Непогодова не было никаких шансов парировать выстрел.

Еще до перерыва гости сравняли цифры на табло после ошибки голкипера "зелено-белых". Рябов отдал обратно на Кожухара, который, похоже, не увидел момент передачи и поймал мяч в руки своего футболиста. Судья назначил свободный удар, ставший голевым для Подолья.

Удар Задои "львы" заблокировали, но из добивания Луковица уже не справились.

Во втором тайме Карпаты продолжали давить на ворота соперника, ведь подопечным Мирона Маркевича не следовало расписывать опасную мировую на родном стадионе.

По ходу второго тайма вышедшего на замену Демченко откровенно тянули за футболку в штрафной Подолье. Как вывод – пенальти. 11-метровый взялся выполнять Полегенько и снова не промахнулся. Хотя голкипер угадал направление удара. Карпаты второй раз в этом поединке повели в счете 2:1.

До финального свистка команды больше не забивали, хотя имели моменты. Очередная победа команды Маркевича.

Карпаты уже оторвались от ближайшего конкурента, которым является Нива Бузова, на 6 баллов – 22 у "зелено-белых" против 16 у соперника. Третьим идет Эпицентр – 12 очков.

Видеообзор матча Карпаты – Подолье

Результаты всех матчей группы "А":

Прикарпатье – Эпицентр 2:2

Буковина – Агробизнес 1:0

Карпаты – Подолье 2:1

Нива Бузова – Металлист 0:0

Хуст – Нива Тернополь 2:0

Ингулец уверенно идет к камбеку в УПЛ

В другой группе "В" тоже есть явный лидер. Речь идет об Ингулеце из Петрового, который по итогам прошлого сезона-2022/2023 вылетел из УПЛ.

16 сентября Ингулец разгромил сумскую Викторию 3:0. Хотя с середины первого тайма хозяева играли в меньшинстве после удаления на 37-й минуте Сидоренко.

На перерыв команды ушли по нулевому счету.

В раздевалке Лупашко нашел нужные слова, поэтому после отдыха его команда наколотила в ворота соперника три мяча и не пропустила ни одного.

С разницей в три минуты голами отличились Пятов, но не тот, что легенда Шахтера Андрей, а Александр и Богунов. На последней минуте поединка преимущество Ингульца увеличил Кольцов, реализовавший пенальти.

Ингулец имеет идентичное количество очков как Карпаты и лидирует в группе "В". Второе место из 15 очков занимает все та же Виктория из Сум, а третье – Левый берег (14 пунктов).

Видео полного матча Ингулец – Виктория

Все матчи группы "В" (результаты):