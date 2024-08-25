Мудрик в старте Челси, потерянные очки Забарного с Борнмутом: украинцы во 2-ом туре АПЛ

В воскресенье, 25 августа, состоялись матчи 2-го тура Английской Премьер-Лиги с участием украинцев. Челси Михаила Мудрика сыграл с Вулверхэмптоном, а Борнмут Ильи Забарного принимал дома Ньюкасл.

Лондонский Челси начал сезон с поражения от Манчестер Сити, но смог реабилитироваться в матче против Вулверхэмптона, разгромив соперника. Борнмут в двух первых турах АПЛ смог набрать, только 2 очка, пишет 24 канал.

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Вулверхэмптон – Челси 2:6

Голы: Кунья, 27, Ларсен, 45+6 – Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуэке, 49, 58, 63, Жоау Феликс, 80

Через две минуты после начала матча подопечные Энцо Мареско открыли счет. Голом отметился нападающий "аристократов" – Джексон. Впоследствии "волки" сравняли счет. Под конец первого тайма команды обменялись голами, Коул Палмер забил за Челси, но Ларсен с Вулвз быстро отыграл отставание.

Во втором тайме вингер лондонцев Мадуэке вывел вперед команду и впоследствии оформил хет-трик. Окончательно "волков" добил Жоау Феликс, который только вернулся в Челси. Украинец Михаил Мудрик провел на поле 45 минут, после чего после перерыва был заменен на Педру Нету.

Борнмут – Ньюкасл 1:1

Голы: Тавернье, 37 – Гордон, 76

В первом тайме у ворот Борнмута было спокойно. Единственный момент был когда нападающий Ньюкасла Исаак требовал пенальти, но защитники "вишенок" сработали четко. Под конец первого тайма Тавернье открыл счет, забив гол в ворота Ньюкасла.

Второй там также был спокойный, а соперник команды Забарного часто терял мяч на половине поля Борнмута. Впоследствии "сороки" таки смогли забить гол и сравнять счет.

На 90+3 минуте, нападающий Борнмута, Данго Уаттара забил гол после подачи с углового. К сожалению, арбитры решили, что мяч попал в руку футболисту "вишенок" и отменили гол. Илья Забарный провел весь матч и надежно сыграл в обороне.

В третьем туре Борнмут сыграет на выезде с Эвертоном – 31 августа, в 17:00 по киевскому времени. Челси дома будет принимать Кристал Пэлас – 1 сентября, в 15:30 по Киеву.