В четверг, 25 августа, стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. 26 августа в Рупольдинге разыграли комплект наград в мужском суперспринте.

Первый старт за полгода

Для украинской сборной это был первый старт после олимпийских игр. Напомним, что из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, национальная команда досрочно закончила сезон, сообщает 24 канал.

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Суперспринт похож на гонку с массовым стартом. Спортсмены преодолевают 7,5 километра и имеют четыре огневых рубежа: два лежа и два стоя.

Капитан мужской команды был близок к тому, чтобы получить возможность. Он продемонстрировал "чистую" стрельбу во время стрельбы лежа.

На первой стойке украинец ошибся однажды, однако продолжал быть среди лидеров. Дмитрий вышел из стрельбища 2-м. На последнем рубеже Учебник дважды не закрыл мишень. В итоге он занял 10 место, проиграв лидеру 28 секунд.

Напомним. Дмитрий Пидручный в первые дни полномасштабной русско-украинской войны присоединился к рядам Национальной гвардии Украины.

Антон Дудченко также допустил три ошибки. В итоге он занял 13-ю строчку. Его отставание от лидера составляет 43 секунды.

Победу одержал немец Филлип Горн, два представителя Швеции разделили пьедестал, Себастьян Самуэльссон занял второе место, а третье – Пеппе Фемлинг.

Результаты суперспринта среди мужчин

1. Филлип Горн (Германия, 0+1+1+0) 16:55.4

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 2+0+1+0)+0.2

3. Пеппе Фемлинг (Швеция, 0+2+1+0) +0.7

...

10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+2) +28.3

13. Антон Дудченко (Украина, 1+0+1+1) +43.2