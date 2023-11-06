Дебютное поражение Карпат Маркевича, безвыигрышная серия Ингульца: итоги 15-го тура Первой лиги

Подошел к своему окончанию 15-й тур Первой лиги Украины. Матчи второй по силе лиги страны снова переплюнули по драматизму поединки УПЛ.

В группе "А" главной неожиданностью было поражение львовских Карпат. Эпицентр снова дал солидный бой лидеру турнирной таблицы и нанес "зелено-белым" первое поражение в текущем сезоне Первой лиги-2023/2024, сообщает 24 Канал.

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Первое поражение Маркевича

Матч Эпицентр – Карпаты состоялся 5 ноября, хотя запланирован был на 4 ноября. Однако из-за длительной воздушной тревоги, распространившейся по всей стране, поединок перенесли на другой день. Как видим, эти изменения негативно повлияли на "львов".

Уже на старте поединка Глущук вывел Эпицентр вперед 1:0. 30 минут именно столько времени хозяева поля вели в счете. На 35-й минуте Костенко, превращающийся в настоящего лидера Карпат, забил свой 4-й мяч в текущем сезоне. Ян отличился уже во втором матче за команду Мирона Маркевича.

Под занавес первого тайма уже Полегенько классно отозвался на передачу во вратарскую хозяев и головой расстрелял владения Жмурка. Карпаты забили гол в раздевалку и уже с победным счетом пошли на 15-минутный перерыв.

Отдых пошел на пользу хозяевам, которые на 58-й минуте сравняли счет 2:2. Кравчук стал автором гола, а впоследствии и главным героем Эпицентра. Через 20 минут Кравчук оформил дубль и вывел хозяев вперед, воспользовавшись подарком от Сакива 3:2.

Могли "зелено-белые" сравнивать счет, если бы удар Полегенько не был в стойку ворот, а Игорь Невес не пробил головой над перекладиной после подачи с углового.

Не самая лучшая игра в защите "львов" привела к первому поражению в сезоне Первой лиги Украины-2023/2024. Эпицентр отпраздновал победу над лидером группы "А" – 3:2. Это реванш Эпицентра после поражения 2:0 во Львове.

Результаты всех матчей 15-го тура группы "А":

Агробизнес – Нива Тернополь 2:1

Металлист – Буковина 2:3

Подолье – Хуст 4:1

Эпицентр – Карпаты 3:2

Нива Бузова – Прикарпатье 0:1

Серия без побед Ингульца продолжается

Карпаты, несмотря на поражение, остаются лидерами группы "А", набрав в 15 поединках 36 баллов. Второй Агробизнес отстает от "львов" ровно на 10 баллов. Третью строчку занимает как раз Эпицентр (24 очка).

В другой группе "Б" тоже не обошлось без очередной неожиданности. Ингулец уже в третьем матче не может победить.

На этот раз клуб из Петрова расписал "сухую" мировую с запорожским Металлургом. В последний раз Ингулец побеждал еще 15 октября в игре против Диназа (0:2). Какое-то безвыигрышное проклятие упало на клуб, только в прошлом сезоне-2022/2023 выступавший в УПЛ.

Однако перед этим Ингулец сделал серьезный гандикап перед соперниками, чтобы, несмотря на такую серию, продолжать оставаться на первом месте в турнирной таблице группы "Б".

Ингулец имеет в своем активе 35 баллов, а это на 8 очков больше, чем у второй сумской Виктории. Третьим идет Левый берег, тоже набравший 27 пунктов, как и Виктория.

Результаты поединков тура в группе "Б":

Кремень – Чернигов-ШВСМ 2:1

Горняк-Спорт – Диназ 2:0

Металлург Запорожье – Ингулец 0:0

Мариуполь – Левый берег 0:2

Виктория – Полтава 0:0

В следующем туре Первой лиги Карпаты примут Агробизнес, а Ингулец померяется силами с Кременем.