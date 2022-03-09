В результате авиаудара по Сумам погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко с семьей

В ночь на 8 марта во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения в Сумах погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.

На момент смерти ему было всего 15 лет. Вместе с ним погибли его 2 младших брата Игорь и Кирилл, а также мама, папа и бабушка.

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Наш воспитанник... Наш спортсмен... Вместе с ним погибли папа, мама, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл. Большое горе для семьи самбистов, родственников и для нас всех,

– говорится в сообщении.

Артем Прийменко с семьей / Фото из фейсбука Леоненко

Реквизиты родственников для помощи:

5375414120641641 – Монобанк;

5363542308578492 Приватбанк.

Прийменко Анна Ивановна.

Напомним, 7 марта около 22:35 российские захватчики совершили авиаудар по жилому сектору города Сумы. В результате бомбардировки полностью уничтожили один дом, частично разрушили еще один.

Под завалами обнаружили 21 погибшего.

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