Внаслідок авіаудару по Сумах загинув чемпіон України з самбо Артем Прийменко з сім'єю

В ніч на 8 березня під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення у Сумах загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

Нам момент смерті йому було всього 15 років. Разом з ним загинули його 2 молодші брати Єгор та Кирил, а також мама, тато та бабуся.

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Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл. Велике горе для родини самбістів, родичів та для нас усіх,

– йдеться в повідомленні.



Артем Прийменко з сім'єю / Фото з фейсбуку Леоненка

Реквізити родичів для допомоги:

5375414120641641 – Монобанк;

5363542308578492 Приватбанк.

Прийменко Ганна Іванівна.

Нагадаємо, 7 березня близько 22:35 російські загарбники здійснили авіаудар по житловому сектору міста Суми. У результаті бомбардування повністю знищили один будинок, частково зруйнували ще один.

Під завалами виявили 21 загиблого.

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