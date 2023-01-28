Меркушина в топ-10, дебютантка не финишировала: результат женского персьюта на ЧЕ-2023

Украинские биатлонисты остались без медалей после гонки преследования на чемпионате Европы. Анастасия Меркушина не смогла повторить свой успех.

Программа третьего соревновательного дня на чемпионате Европы открывала женская гонка преследования. К участию в персьюте отобрались пять украинок, сообщает 24 канал.

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Однако на старт гонки вышли только две представительницы от Украины: Анастасия Меркушина и Любовь Кипьяченкова. Решением тренерского штаба Юлия Джима, Елена Белосюк и Анна Кривонос были сняты с гонки.

Непростая гонка Меркушиной

Первой в гонке стартовала чемпионка Европы по биатлону в спринте Анастасия Меркушина. Однако наша спортсменка проигрывала в скорости соперницам и на первую стрельбу пришла третьей.

На втором огневом рубеже Анастасия допустила один промах, опустившись на шестое место. И все же украинка сумела собраться и вмешаться в борьбу.

На третьей стрельбе Меркушина не допустила ошибок и поднялся на четвертое место. Лидировала в гонке с преимуществом более 30 секунд шведка Тильда Йоганссон. Однако два ее промаха на последнем рубеже открыли шансы на медали для шести преследователей.

К сожалению, Анастасия не смогла воспользоваться возможностью. Промах исключил ее из соискателей наград и в итоге украинка финишировала на седьмом месте.

Чемпионкой женского персьюта стала норвежка Селина Гротиан, серебро у Тильды Йоганссон, а бронза досталась Жилонн Гигонна из Франции.

Дебютантка соревнований Любовь Кипьяченкова не справилась с волнением и допустила 8 промахов на трассе. Она не закончила гонку, поскольку она была снята как круговая после последнего стрельбища.

Итог женской гонки преследования на ЧЕ-2023

1. Селина Гротиан (Германия, 0+0+1+0) 30:25.6

2. Тильда Йоганссон (Швеция, 0+0+0+2) +17.6

3. Жилонн Гигонна (Франция, 0+0+0+1) +23.6

4. Ванесса Хинц (Германия, 1+0+0+1) +41.3

5. Стена Нильссон (Швеция, 0+0+2+2) +56.4

6. Алина Стремоус (Молдова, 1+0+0+1) +56.4

7. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+0+1) +59.9

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Любовь Кипяченкова (1+3+3+1) – не финишировала

В субботу, 28 января, пройдет мужская гонка преследования. Начало в 14.30 по киевскому времени.