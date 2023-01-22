Впервые в сезоне: украинские фристайлисты завоевали два медали на Кубке мира в Канаде

Сразу две награды принес для украинских спортсменов второй этап Кубка мира по лыжной акробатике. Бронзовые медали завоевали Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский.

В канадском Ле-Реле состоялся очередной этап Кубка мира по лыжной акробатике. Впервые в нынешнем сезоне украинские фристайлисты завоевали медали.

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Медальный дуплет украинцев

Сначала Анастасия Новосад в суперфинале выполнила двойное сальто с тремя винтами на отценку 88,71. Такой результат принес ей бронзовую медаль. В шаге от пьедестала остановились Ольга Полюк, которая с суммой баллов 71,34 заняла четвертую строчку.

Медальный почин украинцев продолжил Дмитрий Котовский. За выполнение суперфинального прыжка "винт-винт-два винта" он получил лучшую оценку 120,81. Таким образом, Котовский заработал бронзовую награду Кубка мира.

Кстати, эта медаль первая для Дмитрия в индивидуальных состязаниях. Ранее он поднимался на пьедестал только в командном первенстве. А для Анастасии это вторая индивидуальная награда на Кубках мира и четвертая в целом.

, что на первом этапе Кубка мира в Руке украинские фристайлисты остались без наград. Тогда лучший результат продемонстрировала Анастасия Новосад, занявшая 8-е место.