В четверг, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене, на стадионе футбольного клуба Шальке, состоялась Рождественская гонка 2023 года. Традиционная шоу-гонка прошла при участии 10 команд, в том числе украинцев Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного.

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Французы Жюлья Симон и Фабьен Клод выиграли Рождественскую гонку 2023

В масс-старте, который был де-факто квалификацией, украинский тандем занял четвертое место, проиграв более минуты французам Жюльи Симон и Фабьену Клоду. В итоге именно команда Франции одержала победу и в финале, не позволив преследователям догнать себя.

Стоит отметить, что Симон и Клод выиграли Рождественскую гонку второй год подряд. В прошлом году этим французам также не было равных.

К сожалению, Джима и Пидручный в преследовании выступили не слишком удачно, столкнувшись с проблемами на огневых рубежах. Как следствие, пятое место на финише.

Результат Рождественской гонки 2023

1. (Франция) Жюлья Симон / Фабьен Клод (3) 34:43,5

2. (Норвегия) Ингрид-Ландмарк Тандреволд / Стурла Легрейд (3) +57,5

3. (Словения) Полона Клеменчич / Яков Фак (2) +1:08,2

4. (Германия) Янина Хеттих-Вальц / Роман Реес (4) +1:10,1

5. (Украина) Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (6) +1:30,5

6. (Германия) Ханна Кебингер / Бенедикт Долль (7) +1:32,2

7. (Бельгия) Лотте Ли / Флоран Клод (4) +1:37,3

8. (Чехия) Маркета Давидова / Михал Крчмарж (6) +1:58,1

9. (Швейцария) Эми Басерга / Себастьян Сталдер

10. (Австрия) Лиза-Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер

Следует знать. Украина выигрывала Рождественскую гонку дважды: в 2008 году не было равных Оксане Хвостенко и Андрею Дериземле, а в 2014-м торжествовали Валентина Семеренко и Сергей Семенов.