Отбор на чемпионат мира-2022: результаты матчей 1 сентября

2 сентября 2021 , 07:49
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Источник:

24 канал

В среду, 1 сентября, сыграли 13 матчей в отборе на чемпионат мира-2022. Все результаты поединков узнайте на Спорт24.

Казахстан – Украина 2:2

Голы: Валиуллин, 74, 90+6 – Яремчук, 2, Сикан, 90+3

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Казахстан – Украина видеообзор

Португалия – Ирландия 2:1

Голы: Роналду, 89, 90+6 – Иган, 45

Португалия – Ирландия видеообзор

Люксембург – Азербайджан 2:1

Голы: Пинту, 8, Родригес, 28 – Махмудов, 67

Люксембург – Азербайджан видеообзор

Франция – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Гризманн, 40 – Джеко, 37

Франция – Босния и Герцеговина видеообзор

Дания – Шотландия 2:0

Голы: Васс, 14 Мехле, 15

Дания – Шотландия видеообзор

Фарерские острова – Израиль 0:4

Голы: Зехави, 12, 44, 90+2, Даббур, 52

Фарерские острова – Израиль видеообзор

Молдова – Австрия 0:2

Голы: Баумгартнер, 45, Арнаутович, 90+4

Молдова – Австрия видеообзор

Норвегия – Нидерланды 1:1

Голы: Холанн, 20 – Классен, 37

Норвегия – Нидерланды видеообзор

Турция – Черногория 2:2

Голы: Ундер, 9, Языджи, 31 – Марушич, 40, Радунович, 90 7

Турция – Черногория видеообзор

Латвия – Гибралтар 3:1

Голы: Гутковскис, 50, 85, Циганикс, 89 – Де Барр, 71

Латвия – Гибралтар видеообзор

Россия – Хорватия 0:0

Россия – Хорватия видеообзор

Словения – Словакия 1:1

Голы: Стоянович, 42 – Боженик, 32

Словения – Словакия видеообзор

Мальта – Кипр 3:0

Голы: Аттар, 44, 56, Мбонги, 46

Мальта – Кипр видеообзор

 

Автор: Юрій Семенюк