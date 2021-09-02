Отбор на чемпионат мира-2022: результаты матчей 1 сентября
Источник:24 канал
В среду, 1 сентября, сыграли 13 матчей в отборе на чемпионат мира-2022. Все результаты поединков узнайте на Спорт24.
Казахстан – Украина 2:2
Голы: Валиуллин, 74, 90+6 – Яремчук, 2, Сикан, 90+3
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Казахстан – Украина видеообзор
Португалия – Ирландия 2:1
Голы: Роналду, 89, 90+6 – Иган, 45
Португалия – Ирландия видеообзор
Люксембург – Азербайджан 2:1
Голы: Пинту, 8, Родригес, 28 – Махмудов, 67
Люксембург – Азербайджан видеообзор
Франция – Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Гризманн, 40 – Джеко, 37
Франция – Босния и Герцеговина видеообзор
Дания – Шотландия 2:0
Голы: Васс, 14 Мехле, 15
Дания – Шотландия видеообзор
Фарерские острова – Израиль 0:4
Голы: Зехави, 12, 44, 90+2, Даббур, 52
Фарерские острова – Израиль видеообзор
Молдова – Австрия 0:2
Голы: Баумгартнер, 45, Арнаутович, 90+4
Молдова – Австрия видеообзор
Норвегия – Нидерланды 1:1
Голы: Холанн, 20 – Классен, 37
Норвегия – Нидерланды видеообзор
Турция – Черногория 2:2
Голы: Ундер, 9, Языджи, 31 – Марушич, 40, Радунович, 90 7
Турция – Черногория видеообзор
Латвия – Гибралтар 3:1
Голы: Гутковскис, 50, 85, Циганикс, 89 – Де Барр, 71
Латвия – Гибралтар видеообзор
Россия – Хорватия 0:0
Россия – Хорватия видеообзор
Словения – Словакия 1:1
Голы: Стоянович, 42 – Боженик, 32
Словения – Словакия видеообзор
Мальта – Кипр 3:0
Голы: Аттар, 44, 56, Мбонги, 46
Мальта – Кипр видеообзор