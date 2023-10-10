Юношеская сборная Украины с динамовцем со скандальной вечеринки уступила на турнире в Сеуле

Подопечные Олега Кузнецова готовятся к квалификационному раунду Евро-2024. Одним из этапов подготовки к матчам отбора стал международный турнир в Сеуле.

Во вторник, 10 октября, юношеская сборная Украины U-19 поединком против Южной Кореи стартовала на международном турнире в Сеуле. В стартовом составе "сине-желтых" на поле динамовец Дмитрий Кремчанин, ставший одним из фигурантов скандальной вечеринки в киевском ресторане.

Читайте также Против игроков Динамо со скандальной вечеринки в комендантский час начали расследование

Результативная игра не в пользу украинцев

Подопечные Олега Кузнецова активно начали встречу, создав несколько опасных моментов у ворот хозяев турнира. Однако в первом эпизоде футболист португальского Эшторила Деркач не реализовал выход один на один, а во втором Гусев-младший не воспользовался классным пасом Кремчанина.

На 11-й минуте корейцы открыли счет в матче. Однако вскоре "сине-желтые" отыгрались. Динамовец Василец замкнул передачу своего одноклубника Пономаренко.

Видео гола Васильца

И все же на перерыв команды ушли при преимуществе хозяев. Во втором тайме мяч еще дважды побывал в сетке ворот сборной Украины. Команде Кузнецова благодаря усилиям Панченко удалось сократить разрыв в счете.

Видео гола Панченко

В итоге наша команда уступила со счетом 2:4. Свой следующий матч "сине-желтые" сыграют 12 октября против сборной Вьетнама.

Южная Корея (U-19) – Украина (U-19) 4:2

Голы: (11), (44), (62), (79) – Василец (24), Панченко (78).

Украина: Фесюк, Балаба (к), Белоконь (Лысенко, 46), Михавко, Гусев, Ващенко, Михайлив (Янчишин, 61), Деркач (Микитюк, 72), Василец (Годя, 61), Кремчанин (Шамузов, 61), Пономаренко ( Панченко, 72).

Календарь матчей Seoul Cup (U-19) с участием Украины

10 октября. Южная Корея - Украина 4:2 (Васильец, Панченко)

12 октября. Вьетнам - Украина (10:00)

15 октября. Украина - Марокко (06:30)

Уже 15 ноября юношеская сборная Украины стартует в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). Соперниками нашей команды будут сборные: Словакия, Косово и Мальта.