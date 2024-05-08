Донна Векич – Леся Цуренко 1:2 (2:6, 6:3, 6:7)

В среду, 8 мая, Леся Цуренко первой среди наших землячек вышла на корт римского Мастерса. Соперницей уроженки Ровненской области стала первая ракетка Хорватии Донна Векич, пишет 24 Канал.

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Украинка начала матч сразу с брейка. После этого соперницы удерживали свою подачу, а в седьмом гейме Леся смогла еще раз выиграть подачу хорватки и впоследствии, несмотря на 2 брейк-поинта, успешно подала на сет.

К сожалению, во второй партии Цуренко не смогла развить свой успех. Решающим стал четвертый гейм, в котором состоялся единственный брейк в сете. Его на свой счет записала представительница Хорватии.

Поэтому все решалось в третьей партии. Леся Цуренко со старта повела в ней со счетом 3:0 и дошла до 40:40 на подаче соперницы. Но Донна Векич удержала ее, после чего смогла догнать украинку и все закончилось тай-брейком. Цуренко едва не потеряла на нем преимущество со счета 6:3, но с третьей попытки таки реализовала матчбол.

В течение матча Леся Цуренко сделала 3 эйса при 5 двойных ошибках, реализовала 3 из 7 брейк-поинтов и выиграла 12 из 14 геймов на своей подаче. Поединок продолжался 2 часа 41 минуту. Это была четвертая очная встреча между соперницами, теперь украинка имеет преимущество со счетом 3:1.

Справка. В 1/32 финала нас ожидает украинское дерби – соперницей Леси Цуренко станет Ангелина Калинина.

Отметим, что остальные четыре украинки (Свитолина, Костюк, Ястремская, Калинина) попали во второй круг турнира автоматически в статусе сеяных. Дата и время проведения их поединков станет известна позже.