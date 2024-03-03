Костюк с суперкамбеком переиграла пятую ракетку мира и пробилась в финал турнира в Сан-Диего

В воскресенье, 3 марта, состоялись полуфинальные матчи турнира серии WTA 500 в Сан-Диего. В одном из них Марта Костюк встречалась с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Джессика Пегула – Марта Костюк 0:2 (6:7, 1:6)

Это была третья очная встреча между соперницами. Поединок длился час 37 минут и стал первым триумфальным для украинки в истории личных противостояний, пишет 24 Канал.

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Начало первого сета было полностью за американкой. Она сделала 2 брейка и выходила на завершение партии с преимуществом 5:1. Однако Костюк не собиралась сдаваться и продемонстрировала невероятный характер, осуществив камбэк. Она взяла 5 подряд геймов и, в итоге, все решалось на тай-брейке. где Марта была успешнее – 6:7.

Второй сет не изменил ход матча. Марта Костюк и в дальнейшем доминировала и позволила сопернице взять лишь гейм престижа – 1:6.

В течение матча Марта Костюк сделала 3 эйса при 9 двойных ошибках, реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и выиграла 7 из 9 геймов на своей подаче.

. Эта победа стала исторической для украинки –и пробилась во второй финал в карьере на турнире серии WTA. В прошлом году Марта взяла титул в Остине.

В решающем матче Марта Костюк сыграет против обидчицы Леси Цуренко в первом круге турнира британки Кэти Бултер. Старт поединка запланирован на 4 марта в 1:00.

Смотрите видеообзор матча Пегула – Костюк