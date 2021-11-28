Реванш у немки, яркая тактика и в шаге от финала: выступление Стариковой в Лиге чемпионов
Источник:24 канал
Елена Старикова выступила во втором этапе Лиги чемпионов по велотреку. Украинка остановилась в шаге от выхода в финал спринта.
Красивая тактика за выход в полуфинал
27 ноября лучшие трековики мира приняли участие во 2-м этапе Лиги чемпионов, который состоялся в Паневежисе (Литва). Не пропустила его единственная представительница Украины Елена Старикова.
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25-летняя украинская спортсменка начала свое выступление в третьем заезде спринта. Она попала в трио с мощными соперницами. Оппонентками стали немка Леа Фридрих и нидерландка Лаурине ван Риссен.
Украинка со старта не стала рвать темп, ехав за спиной двух соперниц. Уже за круг до финиша Старикова выбрала очень красивую и грамотную тактику. Елена по внешнему радиусу вышла колесо в колесо с соперницами и пересекла финишную прямую первой.
Наша спортсменка опередила немку на 0.125 секунд, а нидерландку на 0.154.
Битва с лидером спринта в Лиге чемпионов
Серебряный призер Олимпиады-2020 с улыбкой на лице поздоровалась с литовскими трибунами. Елена пробилась в полуфинал спринта.
В 1/2 Старикова сразилась с лидером из Германии Эммой Гинце и Матильдой Гро. Елена снова использовала идентичный план на заезд, но на этот раз совсем немного не хватило, чтобы победить и выйти в решающий старт.
Украинка по внешнему радиусу опередила представительницу Франции, а немке не хватило 0.030 секунды.
Два классных заезда продемонстрировала Елена Старикова.К слову. Победительницей финала спринта стала как раз немка Эмма Гинце. Она была быстрее представительницы Канады Лориан Дженест.
- Также украинская спортсменка приняла участие в кейрине. Старикова в первом заезде финишировала пятой среди шести участниц и не отобралась в следующий раунд.
- Впереди Елену ждет еще три этапа исторической Лиги чемпионов – два выступления в Лондоне (Великобритания) и старт в Тель-Авиве (Израиль).
- Следующий тур состоится 3 декабря.