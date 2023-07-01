ФИФА обязала Кардифф рассчитаться за трансфер погибшего в авиакатастрофе форварда
Источник:BBC
ФИФА обязало валлийский клуб заплатить Нанту за трансфер трагически погибшего Эмилиано Сала. Тем не менее, Кардифф не спешит выполнять решения Международной федерации футбола.
В зимнее трансферное окно 2019 года Кардифф Сити, тогда выступавший в АПЛ, за рекордные 17 миллионов евро подписал аргентинского форварда Нанта Эмилиано Сала. Однако во время перелета через Ла-Манш самолет с футболистом на борту потерпел крушение.
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Кардифф пытается избежать оплаты трансфера
Валлийский клуб через суд пытался отменить трансфер игрока, так и не дебютировавшего за Кардифф Сити. Из-за отказа рассчитаться с Нантом валлийцы получили трансферный бан и вынуждены были оплатить первый транш в размере 6 миллионов. Они считали, что этой суммы будет достаточно для компенсации "канарейкам".
Однако ФИФА обязала Кардифф Сити оплатить второй и третий транши в размере 11 миллионов. Валлийцы считают это решение несправедливым. Дело в том, что французская прокуратура ведет расследование против должностных лиц Нанта, обвиняемых в мошенничестве.
Известно, что директор "канарок" Франк Кита, а также несколько сотрудников клуба были взяты под стражу. В этой связи Кардифф пытается отложить проплаты.
При этом Кардифф считает, что было бы справедливее, если бы требование выплаты средства за трансфер было отложено до завершения расследования французской полиции и иска клуба против Нанта во французских судах,
– говорится в заявлении валлийского клуба.
Кто такой Эмилиано Сала
- Аргентинский нападающий родился 31 октября 1990 года.
- В возрасте 20 лет подписал контракт с французским Бордо.
- Во Франции он защищал цвета клубов Орлеан, Ньор, Кан, но больше всего сыграл за Нант. В составе "канареек" он забил 42 мяча в 117 играх.
- Самолет с футболистом Эмилиано Сала пропал 21 января 2019 года. Он летел из Нанта в Кардифф. Поисковая операция продолжалась около двух недель. Лишь 7 февраля Эмилиано Сала подняли на поверхность. Тело пилота Дэвида Ибботсона так и не обнаружили.
- Официальная причина смерти Эмилиано Сала – травма головы и грудной клетки. Однако перед смертью футболист испытал влияние угарных газов, которые могли привести к потере сознания и сердечному приступу.