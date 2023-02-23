Решающее сражение за 1/8 финала: стартовые составы Шахтера и Ренна на матч Лиги Европы

Игорь Йовичевич не удивил основой поединка с Ренном. С первых минут на поле появится Дмитрий Топалов, ранее в еврокубках сыгравший лишь один матч за Мариуполь.

Шахтер проведет ответный матч против Ренна в 1/16 финала Лиги Европы. Неделю тому назад "горняки" смогли победить французов в номинально домашней игре (2:1).

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Теперь же команды сойдутся на поле "красно-черных". В преддверии игры Бруно Женезио и Игорь Йовичевич определились со стартовыми составами. В основе дончан выйдет Дмитрий Топалов, дебютирующий за Шахтер на евроарене.

: Манданда – Спенс, Омари, Белосьон, Трюффер – Сантамария, Майер, Доку – Гуири, Калимуэндо, Токо Экамби.: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Топалов, Траоре, Зубков.

Прямая трансляция матча Ренн – Шахтер состоится на онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Отметим, что Шахтер и Ренн только однажды встречались в своей истории. В 2005 году на групповой стадии Кубка УЕФА "горняки" минимально победили французскую команду благодаря голу Элано с пенальти.

В этом сезоне Ренн играл в группе Лиги Европы с киевским Динамо. Французы одержали две победы над подопечными Луческу (2:1 и 1:0) и заняли в итоге второе место.