Ренн почтил память погибшего на войне в Украине журналиста, который был воспитанником клуба: видео
В воскресенье, 14 мая, Ренн принимал дома Труа в рамках 35-го тура Лиги 1. Хозяева разгромили соперника.
Четыре мяча влетело в ворота Труа. Гости не смогли забить хотя бы гол престижа. Финальный свисток судьи зафиксировал убедительную победу Ренна 4:0, пишет 24 Канал.
К теме Под Бахмутом погиб французский журналист Арман Солдин, в свое время выступавший за Ренн
Память о погибшем журналисте будет жить вечно
Интересно, что в первом тайме хозяева забили всего однажды. А уже во второй 45-минутке трижды огорчили голкипера соперника.
Перед стартовым свистком команды собрались в центральном круге, чтобы вместе с собравшимися на трибунах болельщиками почтить минутой молчания и аплодисментами память погибшего на войне в Украине французского журналиста Армана Солдина. Представитель СМИ в свое время поиграл в структуре футбольного клуба Ренн.
Минута аплодисментов в память об Армане Солдине: смотрите видео
Арман был воспитанником клуба, где выступал за команды U-13 и U-15. Далее в жизни Солдина начался журналистский путь.
Представитель СМИ погиб 9 мая в результате ракетных обстрелов возле Временного Яра. Обстрел был на окраине города, недалеко от горячей точки войны Бахмута.
Отметим, что Ренн из-за своих соцсетей выразил свои соболезнования семье погибшего журналиста сразу после того, как узнал это страшное известие с фронта. Солдин стал 57-м представителем медиа, погибшего от вражеского снаряда на войне.
Также на трибунах "Руазон-Парк" можно было заметить плакаты с его изображением.
Ренн почтил память Армана Солдина / Фото с твиттера французского клуба
- Если вернуться к футбольной теме, то победа позволила Ренну вплотную приблизиться к зоне еврокубков. Отставание от 5-го Лилля, который идет в зоне отборочных матчей Лиги конференций, составляет всего один балл. И это за 3 тура до окончания сезона в Лиге 1.
- До 4-го места, занимаемого Монако, отставание в 6 очков.
- Впереди у Ренна еще три поединка – против Аяччо, Монако и Бреста.