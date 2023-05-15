Ренн почтил память погибшего на войне в Украине журналиста, который был воспитанником клуба: видео

В воскресенье, 14 мая, Ренн принимал дома Труа в рамках 35-го тура Лиги 1. Хозяева разгромили соперника.

Четыре мяча влетело в ворота Труа. Гости не смогли забить хотя бы гол престижа. Финальный свисток судьи зафиксировал убедительную победу Ренна 4:0, пишет 24 Канал.

К теме Под Бахмутом погиб французский журналист Арман Солдин, в свое время выступавший за Ренн

Память о погибшем журналисте будет жить вечно

Интересно, что в первом тайме хозяева забили всего однажды. А уже во второй 45-минутке трижды огорчили голкипера соперника.

Перед стартовым свистком команды собрались в центральном круге, чтобы вместе с собравшимися на трибунах болельщиками почтить минутой молчания и аплодисментами память погибшего на войне в Украине французского журналиста Армана Солдина. Представитель СМИ в свое время поиграл в структуре футбольного клуба Ренн.

Минута аплодисментов в память об Армане Солдине: смотрите видео

Арман был воспитанником клуба, где выступал за команды U-13 и U-15. Далее в жизни Солдина начался журналистский путь.

Представитель СМИ погиб 9 мая в результате ракетных обстрелов возле Временного Яра. Обстрел был на окраине города, недалеко от горячей точки войны Бахмута.

Отметим, что Ренн из-за своих соцсетей выразил свои соболезнования семье погибшего журналиста сразу после того, как узнал это страшное известие с фронта. Солдин стал 57-м представителем медиа, погибшего от вражеского снаряда на войне.

Также на трибунах "Руазон-Парк" можно было заметить плакаты с его изображением.



Ренн почтил память Армана Солдина / Фото с твиттера французского клуба