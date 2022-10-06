В поисках первых баллов в Лиге Европы: стартовый состав Динамо на матч с Ренном
Источник:сайт УЕФА
Мирча Луческу определился с основой матча Лиги Европы во Франции. С первых минут выйдет 10 украинских игроков.
В четверг, 6 октября, Динамо проведет матч 3-го тура Лиги Европы 2022-2023. Соперником команды Мирчи Луческу станет французский Ренн. Матч во Франции начнется в 22:00 по киевскому времени.
Следите с нами Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Тем временем стал известен стартовый состав киевлян. По-прежнему коуч Динамо не может рассчитывать на травмированных Бущана и Шапаренко.СТАРТОВЫЙ СОСТАВ: Бойко – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев, Буяльский – Кабаев, Беседин, Цыганков.
ЗАПАСНЫЕ: Нещерет, Игнатенко, Овчаренко, Тымчик, Бурда, Сирота, Кравченко, Андриевский, Караваев, Пэррис, Гармаш, Ванат.
Прямая трансляция матча Ренн – Динамо состоится на онлайн-платформе Megogo. К слову, французский клуб является очевидным фаворитом в матче с киевлянами.
После первых двух туров Динамо не набрало ни одного балла. Киевляне проиграли Фенербахче (1:2) и АЭКу (0:1) и занимают последнее место в группе. Ренн же набрал 4 балла и идет вторым.