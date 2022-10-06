Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское Динамо сегодня, 6 октября, сыграет против французского Ренна матч Лиги Европы. Онлайн-трансляция матча Ренн – Динамо будет доступна на сайте 24 канала.

Для Динамо матч против Ренна будет иметь решающее значение в борьбе за выход в плей-офф Лиги Европы. Ведь два первых матча в группе команда проиграла. Поражение во Франции может лишить киевлян не только шанс выйти в плей-офф Лиги Европы (для этого нужно занять одно из двух первых мест), но и 1/16 финала Лиги конференций.

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Это подтвердил и Виктор Цыганков перед матчем.

"Мы будем играть на победу, другого выбора у нас нет. Нужно исправлять турнирную ситуацию в этой игре", – заявил Виктор Цыганков.

На матч против Ренна во Францию отправилось 26 игроков. Дорога к северо-западу Франции длилась 12 часов – из Ужгорода "бело-синие" автобусом переехали в аэропорт словацкого города Кошице, откуда вылетели в Ренн, прибыв на место новой дислокации поздно вечером. Поселилась команда в отеле, расположенном в здании старинного замка, расположенного в 60 километрах от Ренна.

Напомним, матч Ренн – Динамо состоится на стадионе "Роазон Парк" в четверг, 6 октября. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Ренн – Динамо будет доступна в этой новости.