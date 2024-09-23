Холанд разрывает АПЛ: звезда Манчестер Сити установил сумасшедшее достижение, которое не снилось никому

Норвежский форвард продолжает покорять сильнейшую лигу мира. На старте нового сезона Холанду удалось оформить уже 10 голов.

В чемпионате Англии состоялись матчи 5 тура сезона 2024-2025. В центральной битве тура сошлись две лучшие команды прошлого сезона Манчестер Сити и Арсенал, сообщает 24 Канал.

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Неудержимый Эрлинг

МанСити удалось вырвать ничью в компенсированное время благодаря точному удару Джона Стоунза (2:2). В свою очередь первый мяч манкунианцев оформил Эрлинг Холанд. Для норвежца этот гол стал уже десятым в отчетном сезоне.

Таким образом, 24-летний игрок стал первым футболистом в истории АПЛ, которому удалось это сделать. Ранее ни один игрок не забивал 10 голов в стартовые пять туров Премьер-Лиги.

Напомним, что Эрлинг выступает в АПЛ уже третий сезон. В двух предыдущих норвежец становился лучшим бомбардиром чемпионата. Более того, в кампании 2022-2023 Холанд побил рекорд результативности лиги за сезон – аж 36 голов.

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После пяти туров Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы опережает Ливерпуль и Астон Виллу на одно очко, а Арсенал – на два.