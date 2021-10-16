Рекордсменку мира по бегу Агнес Тироп нашли зарезанной в собственном доме

Кенийская профессиональная бегунья на длинные дистанции Агнес Тироп, выступавшая на Олимпийских играх в Токио в этом году, была найдена зарезанной в своем доме. Тело Тироп нашли в Итене в округе Элгейо Мараквет, Кения, 13 октября.

Согласно местным сообщениям, она была ранена ножом в живот.

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"Тироп была найдена мертвой в своем доме в Итене после того, как ее предположительно, зарезал муж", – говорится в заявлении организации. "Мы молимся, чтобы Бог дал силы семье и друзьям в это трудное время".

"Кения потеряла драгоценность, которая была одним из самых быстрорастущих легкоатлетических гигантов на международной арене благодаря своим ярким выступлениям на беговой дорожке", – добавили в организации.

Ее муж Ибрагим Ротич был объявлен в розыск. Полиция отследила его местонахождение по сигналу телефона. Ротича арестовали после того, как он на машине протаранил грузовик. Он пытался бежать из страны.

"Подозреваемый арестован. Могу подтвердить, что он находится под стражей", – сказал представитель полиции.

Впечатляющие достижения Тироп