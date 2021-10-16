Рекордсменку світу з бігу Агнес Тіроп знайшли зарізаною у власному будинку
Джерело:Athletics Kenya
Кенійська професійна бігунка на довгі дистанції Агнес Тіроп, яка виступала на Олімпійських іграх в Токіо в цьому році, була знайдена зарізаною в своєму будинку. Тіло Тіроп знайшли в Ітені в окрузі Елгейо Мараквет, Кенія, 13 жовтня.
Згідно з місцевими повідомленнями, вона була поранена ножем в живіт.
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"Тіроп була знайдена мертвою в своєму будинку в Ітені після того, як її імовірно, зарізав чоловік", – йдеться в заяві організації. "Ми молимося, щоб Бог дав сили сім'ї і друзям в цей важкий час".
"Кенія втратила коштовність, яка була одним з найбільш швидкозростаючих легкоатлетичних гігантів на міжнародній арені завдяки своїм яскравим виступам на біговій доріжці", – додали в організації.
Її чоловік Ібрагім Ротіч був оголошений в розшук. Поліція відстежила його місцезнаходження по сигналу телефону. Ротіча заарештували після того, як він на машині протаранив вантажівку. Він намагався втекти з країни.
"Підозрюваний заарештований. Можу підтвердити, що він знаходиться під вартою", – сказав представник поліції.
Вражаючі досягнення Тіроп
- Минулого місяця Тіроп побила світовий рекорд серед жінок в бігу на 10 000 метрів в Німеччині, подолавши лінію за 30:01, що на 28 секунд швидше за попередній рекорд, що належав марокканці Асмі Легзауї з 2002 року.
- Олімпійська бігунка також завоювала бронзові медалі на чемпіонатах світу 2017 і 2019 років на дистанції 10 000 метрів і виграла "золото" на чемпіонаті світу з кросу 2015 року, коли їй було 19 років.
- Під час Олімпійських ігор в Токіо, два місяці тому, вона вийшла в фінал жіночого забігу на 5 000 метрів, де фінішувала на четвертому місці.