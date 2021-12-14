Рекордная вспышка COVID-19: матч Манчестер Юнайтед в АПЛ экстренно перенесен

В английской Премьер-лиге началась самая масштабная вспышка коронавируса, начиная с мая 2020 года. На данный момент COVID-19 подхватили 42 человека.

За период с 6 по 12 декабря было выявлено 42 новых положительных теста на коронавирус. Также отмечается, что тестирование на коронавирусную инфекцию прошли около 3 508 игроков и сотрудников клубов.

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Больше всего пострадал Манчестер Юнайтед

Среди наиболее пораженных вирусом клубов – Манчестер Юнайтед, который накануне вынужден был закрыть тренировочную базу с целью минимизировать риск дальнейшего распространения болезни. Футболисты, которые получили положительные тесты на вирус COVID, отправились на самоизоляцию.

Манчестер Юнайтед подтвердил, что матч Премьер-лиги с Брентфордом, который должен был состояться во вторник, 14 декабря, перенесен на дату, которая будет определена позже.

Учитывая отмену тренировок и перерыв в работе команды, а также приоритет здоровья игроков и персонала, клуб обратился с просьбой о переносе матча. Совет Премьер-лиги принял решение отложить матч на основании рекомендаций медицинских консультантов.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 5 место, набрав 27 баллов за 16 игр. Брентфорд набрал 20 пунктов и занимает 10 место.