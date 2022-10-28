Открытие года: Днепр-1 поднялся сразу на 40 строчек в рейтинге клубов Европы

Победа над кипрским Аполлоном позволила команде Кучера совершить существенный прогресс в клубном рейтинге УЕФА. Днепряне в дебютном сезоне пишут новую историю клуба.

Днепр-1 гарантировал себе еврокубковую весну благодаря минимальной победе над Аполлоном (1:0) в пятом туре Лиги конференций. Но это не единственное достижение подопечных Александра Кучера. Эта победа позволила днепрянам существенно улучшить клубный рейтинг.

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До этого поединка рейтинг Днепра-1 равнялся клубному рейтингу Украины – 5,660 (столько баллов остается у Колоса, Десны, Александрии и Мариуполя). После победы над Аполлоном у Днепра-1 стало 7 очков (три победы и одна ничья). Это позволило им подняться с 223 на 183 место.

Прогресс команды Кучера

Отметим, что это далеко не окончательный рейтинг. Еще до весенних матчей днепряне могут улучшить свое положение в таблице клубов. Если команда Кучера займет первое место в группе, то клуб получит дополнительно 2 балла, а второе место обеспечит спортклубовцев одним дополнительным пунктом. Кроме того, участники группового раунда Лиги конференций гарантированно получат в свой рейтинг 2,5 балла, независимо от набранных очков.

Таким образом, даже без учета матча против АЗ рейтинг Днепра-1 составит как минимум 10,5 балла. Клубы с таким рейтингом занимают 129-131 места.

Самое высокое место в клубном рейтинге УЕФА среди украинских команд занимает Шахтер. У "Горняков" 24-я ступень. Далее по списку: Динамо – 49, Заря – 91, Ворскла – 209.

Свой следующий поединок в Лиге конференций Днепр-1 проведет 3 ноября на выезде против нидерландского АЗ Алкмаара. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:45 по киевскому времени.