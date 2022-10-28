Дніпро–1 гарантував собі єврокубкову весну завдяки мінімальній перемозі над Аполлоном (1:0) у п’ятому турі Ліги конференцій. Але це не єдине досягнення підопічних Олександра Кучера. Ця перемога дозволила дніпрянам суттєво покращити клубний рейтинг.

До теми Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна перевершила минулорічний результат і повернулася до топ–15

До цього поєдинку рейтинг Дніпра–1 дорівнював клубному рейтингу України – 5,660 (стільки балів залишається у Колоса, Десни, Олександрії і Маріуполя). Після перемоги над Аполлоном у Дніпра–1 стало 7 очок (три перемоги і одна нічия). Це дозволило їм піднятися з 223 на 183 місце.

Прогрес команди Кучера

Відзначимо, що це далеко не остаточний рейтинг. Ще до весняних матчів дніпряни можуть покращити своє положення у таблиці клубів. Якщо команда Кучера посяде перше місце в групі, тоді клуб отримає додатково 2 бали, а друге місце забезпечить спортклубівців одним додатковим пунктом. Крім того, учасники групового раунду Ліги конференцій гарантовано отримають до свого рейтингу 2,5 бали, незалежно від набраних очок.

Таким чином, навіть без урахування матчу проти АЗ, рейтинг Дніпра–1 складе як мінімум 10,5 бали. Клуби з таким рейтингом займають 129–131 місця.

До слова. Найвище місце в клубному рейтингу УЄФА серед українських команд посідає Шахтар. У "Гірників" 24 сходинка. Далі по списку: Динамо – 49, Зоря – 91, Ворскла – 209.

Свій наступний поєдинок у Лізі конференцій Дніпро–1 проведе 3 листопада на виїзді проти нідерландського АЗ Алкмара. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:45 за київським часом.