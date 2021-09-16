Сборная Украины продолжила падение в рейтинге ФИФА
Источник:ФИФА
Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных сборных. Сборная Украины продолжила падение в обновленном рейтинге ФИФА после сентябрьских матчей.
Украина – 27 в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге от ФИФА сборная Украины занимает 27 место. Украина переместилась с 25 на 27 место и имеет 1520,07 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 15.
Стоящее Без результата и с чрезмерной искренностью: первые итоги работы Петракова в сборной Украины
После обнародования августовского рейтинга сборная Украины с новым наставником Александром Петраковым провела три матча и все сыграла вничью.В рамках квалификации ЧМ-2022 украинцы поделили очки против Казахстана (2:2) и Франции (1:1). В спарринге против Чехии также была ничья (1:1).
Соперники "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция – 4, Финляндия – 55, Босния и Герцеговина – 57, Казахстан – 120.
Рейтинг ФИФА
1. Бельгия – 1832,33
2. Бразилия – 1811,73
3. Англия – 1755,44
4. Франция – 1754,31
5. Италия – 1735,73
6. Аргентина – 1725,31
7. Португалия – 1674,9
8. Испания – 1673,68
9. Мексика – 1666,19
10. Дания – 1658,49
…
27. Украина – 1520,07