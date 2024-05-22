Эпатажный украинский боксер провалил процедуру взвешивания: состоится ли поединок

В ночь с 22 на 23 мая в американском городе Плент-Сити состоится бой Батыржана Джукембаева и Ивана Редкача. Редкач провалил взвешивание.

На ринг выйдут казахстанец Батыржан Джукембаев (22-1, 16 КО) и украинец Иван Редкач (24-6-1, 19 КО). Спортсмены уже прошли весовое взвешивание и стали известны результаты.

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Лишний вес боя не помеха

Батыржан Джукембаев родом из Казахстана, уложился в лимит и весит – 63,4 килограмма, а вот его оппонент уроженец Украины, не вписался в рамки весовой категории. Его вес составил – 64,2 килограмма. Несмотря на повышение лимита, бой все равно состоится.

Напомним, что для Джукембаева бой против Редкача будет первым в 2024 году. Он идет на серию из 4 побед. Единственная осечка казахстанца была против чемпиона мира IBE пуэрториканца Субриэля Матиаса.

В июле прошлого года Иван Редкач выходил на ринг в Коста-Рике, где победил Элвина Переса.

Напомним, что скандальный украинец подогревал интерес к бою с Джукембаевым. Он пообещал нокаутировать соперника, выложив на своей странице в инстаграмме пост.

"Время делать нокаут" – подписался под постом боксер.

Что известно об Иване Редкаче

Чемпион мира по версии международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

Тренируется под руководством Джека Мосли.

Начал профессионально заниматься боксом 3 ноября 2009, когда провел бой с Кейтом Келли и победил его техническим нокаутом в четвертом раунде.

Боксёр провел 29 боев. В результате он одержал 23 победы (18 из них нокаутом), потерпел 5 поражений (2 из них досрочно) и один бой завершил вничью.

Оба боксера предпочитают агрессивный стиль, поэтому поклонники бокса смогут насладиться зрелищным поединком. Кроме того, Редкач может стать хорошим соперником для возвращения Джукембаева к топовым боксерам легкой весовой категории.