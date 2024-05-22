На ринг вийдуть казахстанець Батиржан Джукембаєв (22–1, 16 КО) та українець Іван Редкач (24–6–1, 19 КО). Спортсмени вже пройшли вагове зважування та вже стали відомі результати.

Читайте також Чи спілкуються Усик із Ломаченком: відомий боксер висловився про стосунки зіркових українців

Зайва вага бою не перешкода

Батиржан Джукембаєв родом із Казахстану, вклався у ліміт і важить – 63,4 кілограма, а ось його опонент уродженець України, не вписався у рамки вагової категорії. Його вага становила – 64,2 кілограма. Попри підвищення ліміту, бій все одно відбудеться.

Нагадаємо, що для Джукембаєва бій проти Редкача буде першим у 2024 році. Він іде на серію із 4 перемог. Єдина осічка казахстанця була проти чемпіона світу IBE пуерториканця Субріеля Матіаса.

У липні минулого року Іван Редкач виходив на ринг у Коста-Риці, де переміг Елвіна Переса.

Нагадаємо, що скандальний українець підігрівав інтерес до бою з Джукембаєвом. Він пообіцяв нокаутувати суперника, виклавши на своїй сторінці в інстаграм пост.

"Час робити нокаут" – підписався під постом боксер.

Що відомо про Івана Редкача

Чемпіон світу за версією міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Тренується під керівництвом Джека Мослі.

Почав професійно займатися боксом 3 листопада 2009 року, коли провів бій із Кейтом Келлі та переміг його технічним нокаутом у четвертому раунді.

Боксер провів 29 боїв. В результаті він здобув 23 перемоги (18 з них нокаутом), зазнав 5 поразок (2 з них достроково) та один бій завершив унічию.

Обидва боксери віддають перевагу агресивному стилю, тому шанувальники боксу зможуть насолодитися видовищним поєдинком. Крім того, Редкач може стати хорошим суперником для повернення Джукембаєва до топових боксерів легкої вагової категорії.