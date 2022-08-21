Несмотря на войну, Усик стал чемпионом: Джошуа заявил о нелегкой судьбе украинцев, вспомнив Кличко
Энтони Джошуа после поражения Александру Усику неожиданно издал эмоциональную речь. Британский экс-чемпион мира вспомнил о нелегкой судьбе украинцев.
Джошуа вспомнил об Оранжевой революции
Энтони Джошуа не сдерживал эмоций после того, как покинул ринг, но впоследствии вернулся к нему, пишет 24 канал. Олимпийский чемпион Лондона 2012 года заявил, что украинские боксеры одерживают победы, несмотря на то, что в Украине неспокойно.
Смотрите также Джошуа после боя вместе с Усиком стал на колени и закутался во флаг Украины: фото и видео
Джошуа вспомнил о бое Василия Ломаченко против Орландо Салидо в марте 2014 года, когда россия аннексировала Крым. Украинский боксер потерпел скандальное поражение, ведь Салидо неоднократно пробил ниже пояса и действовал за пределами правил.
Также Энтони Джошуа вспомнил легендарного чемпиона WBC Виталия Кличко, победившего в декабре 2004 года Дэнни Уильямс. В то время в Украине продолжалась Оранжевая революция.
Теперь же Усик защитил титулы чемпиона света, когда в Украине идет война.
Я видел это с Ломаченко в вашем втором бою с Орландо Салидо, в Украине были беспорядки. Виталий Кличко, когда он противостоял Дэнни Уильямсу, беспорядки – при таких обстоятельствах Усику удалось стать чемпионом,
– сказал Джошуа.
После этого британец попросил стадион похлопать Усику и назвал его чемпионом.
Речь Джошуа после поражения: видео
Усик победил Джошуа: главное
- Первая встреча боксеров состоялась в сентябре 2021 в Лондоне и закончилась уверенной победой непобедимого украинца единогласным решением судей.
- 35-летний Усик принял реванш и в Саудовской Аравии снова перебоксировал Джошуа, одержав победу раздельным решением судей.
- Для украинца это 20-я победа, когда Джошуа проиграл уже в третий раз. Кроме титулов WBO, WBA, IBF, IBO, Усик получил вакантный пояс журнала The Ring.