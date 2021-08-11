Ребров вместе с футболистами Аль-Айна находится в Дубае: фото

Тренер Сергей Ребров пока находится в расположении футбольного клуба Аль-Айн. И проводит сборы с командой.

В среду, 11 августа, Аль-Айн опубликовал фотографию из расположения команды. Это был тренинг для тренеров и игроков клуба относительно главных изменений в футболе.

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Среди присутствующих на этом тренинге – и главный тренер команды Сергей Ребров. Он сидит в углу во втором ряду.

Еще 8 августа Аль-Айн сообщил, что Ребров с игроками прибыл в Дубай, где команду ожидает сбор. По прибытии футболисты получили два выходных дня.

Сергей Ребров может возглавить сборную Украины. Но для этого ему надо договориться о расторжении соглашения с Аль-Айном. С клубом из ОАЭ он подписал соглашение 6 июня 2021 года. Пока сторонам не удалось прийти к согласию по этому вопросу.