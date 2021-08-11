В середу, 11 серпня, Аль-Айн опублікував фотографію з розташування команди. Це був тренінг для тренерів та гравців клубу щодо головних змін у футболі.

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Серед присутніх на цьому тренінгу – і головний тренер команди Сергій Ребров. Він сидить в кутку у другому ряді.

Ще 8 серпня Аль-Айн повідомив, що Ребров з гравцями прибув в Дубаї, де на команду очікує збір. Після прибуття футболісти отримали два вихідні дні.

Сергій Ребров може очолити збірну України. Але для цього йому треба домовитися про розірвання угоди з Аль-Айном. З клубом з ОАЕ він підписав угоду 6 червня 2021 року. Поки сторонам не вдалося дійти згоди щодо цього питання.