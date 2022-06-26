Ребров с супругой стал участником митинга в поддержку Украины в Милане: патриотическое фото

Сергей Ребров не устает помогать родной стране в борьбе против России. Украинский тренер пришел на митинг в итальянском Милане, где находится вместе с супругой.

Телом в Италии, но сердцем с родной Украиной

Сергей Ребров проводит свой отпуск с семьей в итальянском Милане. Украинский наставник вместе с супругой не смог не прийти на мирный митинг в поддержку родной страны.

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Украинская диаспора, местные жители и все неравнодушные вышли на главные улицы Милана, чтобы напомнить миру, что война в Украине продолжается. Анна Реброва поделилась короткими видео с акции и в очередной раз увлеклась несгибаемостью украинцев.

На руках супругов были сине-желтые ленты, а на одной из фотографий пара держала флаг Украины.



Ребров на митинге в Милане / Скриншот из инстаграммы жены

Отметим, что Ребров был инициатором создания фонда, куда финансово сбрасываются украинские футболисты, выступающие за границей. Об этом ранее рассказал Руслан Малиновский.

Стало известно, что Сергей Ребров еще на год остается работать в Аль-Айне. Эмиратский клуб активировал опцию пролонгации соглашения с украинским специалистом на следующий год. Украинец будет работать точно до конца июня 2023 года.