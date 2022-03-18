Ребров в шестой раз подряд стал лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ
Источник:твиттер Аль-Айна
Украинский наставник снова получил награду в ОАЭ. Сергей Ребров стал тренером в последний месяц зимы.
Снова лучший
47-летний тренер в шестой раз подряд получает награду "Лучший тренер месяца". На этот раз в феврале.
Это стоит прочесть Ребров стал инициатором сбора средств на украинскую армию среди футболистов-легионеров
В последний месяц зимы Аль-Айн, которым руководит Сергей Ребров, сыграл 4 матча, в которых показал максимальный результат – 4 победы.
Сергей Ребров снова лучший / Фото из твиттера Аль-Айна
Напомним, что Ребров успевает не только классно выполнять свою работу в команде, но и помогать украинской армии в борьбе с оккупантами. Наставник стал инициатором сбора средств среди украинских футболистов, играющих за границей.
После 19 туров Аль-Айн уверенно лидирует в арабском чемпионате. Клуб Реброва имеет в своем активе 46 очков, опережая ближайшего конкурента на 7 пунктов.
Карьера Реброва в Аль-Айне
- В июне 2021 года Сергей Ребров возглавил Аль-Айн.
- Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года.
- Под его руководством клуб отыграл 25 поединков, в которых команда одержала 16 побед, расписала 7 мировых и потерпела только 2 поражения.