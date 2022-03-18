Ребров в шестой раз подряд стал лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ

Украинский наставник снова получил награду в ОАЭ. Сергей Ребров стал тренером в последний месяц зимы.

Снова лучший

47-летний тренер в шестой раз подряд получает награду "Лучший тренер месяца". На этот раз в феврале.

Это стоит прочесть Ребров стал инициатором сбора средств на украинскую армию среди футболистов-легионеров

В последний месяц зимы Аль-Айн, которым руководит Сергей Ребров, сыграл 4 матча, в которых показал максимальный результат – 4 победы.



Сергей Ребров снова лучший / Фото из твиттера Аль-Айна

Напомним, что Ребров успевает не только классно выполнять свою работу в команде, но и помогать украинской армии в борьбе с оккупантами. Наставник стал инициатором сбора средств среди украинских футболистов, играющих за границей.

После 19 туров Аль-Айн уверенно лидирует в арабском чемпионате. Клуб Реброва имеет в своем активе 46 очков, опережая ближайшего конкурента на 7 пунктов.

Карьера Реброва в Аль-Айне