Знову найкращий

47-річний тренер вшосте поспіль здобуває нагороду "Найкращий тренер місяця". Цього разу у лютому.

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В останній місяць зими Аль-Айн, яким керує Сергій Ребров, зіграв 4 матчі, у яких показав максимальний результат – 4 перемоги.


Сергій Ребров знову найкращий / Фото з твітеру Аль-Айна

Нагадаємо, що Ребров встигає не лише класно виконувати свою роботу у команді, а й допомагати українській армії у боротьбі з окупантами. Наставник став ініціатором збору коштів серед українських футболістів, які грають за кордоном.

Після 19-ти турів Аль-Айн впевнено лідирує в арабському чемпіонаті. Клуб Реброва має у своєму активі 46 очок, випереджаючи найближчого конкурента на 7 пунктів.

Кар'єра Реброва в Аль-Айні

  • У червні 2021 року Сергій Ребров очолив Аль-Айн.
  • Його контракт розрахований до кінця червня 2022-го.
  • Під його керівництвом клуб відіграв 25 поєдинків, у яких команда здобула 16 перемог, розписала 7 мирових та зазнала лише 2-х поразок.