Знову найкращий
47-річний тренер вшосте поспіль здобуває нагороду "Найкращий тренер місяця". Цього разу у лютому.
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В останній місяць зими Аль-Айн, яким керує Сергій Ребров, зіграв 4 матчі, у яких показав максимальний результат – 4 перемоги.
Сергій Ребров знову найкращий / Фото з твітеру Аль-Айна
Нагадаємо, що Ребров встигає не лише класно виконувати свою роботу у команді, а й допомагати українській армії у боротьбі з окупантами. Наставник став ініціатором збору коштів серед українських футболістів, які грають за кордоном.
Після 19-ти турів Аль-Айн впевнено лідирує в арабському чемпіонаті. Клуб Реброва має у своєму активі 46 очок, випереджаючи найближчого конкурента на 7 пунктів.
Кар'єра Реброва в Аль-Айні
- У червні 2021 року Сергій Ребров очолив Аль-Айн.
- Його контракт розрахований до кінця червня 2022-го.
- Під його керівництвом клуб відіграв 25 поєдинків, у яких команда здобула 16 перемог, розписала 7 мирових та зазнала лише 2-х поразок.