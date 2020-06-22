Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал слухи, что он покинет венгерский "Ференцварош". Тренера связывают с турецким "Фенербахче".

Сергей Ребров в эфире программы "Профутбол" заявил, что не намерен покидать новоиспеченного чемпиона Венгрии.

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Ребров все еще мотивирован побеждать в Венгрии

46-летний тренер заявил, что ему нравится тренировать "Ференцварош", ведь команда прогрессирует.

Мотивация работать в Венгрии у меня есть. Не знаю, почему меня куда-то сватают. Столько непонятной информации, невозможно читать. Если ты успешен – тобой интересуются, если проиграл несколько матчей – будь готов к другому повороту событий,

– заявил тренер.

"Ференцварош" будет судиться с журналистами

"Профутбол" сообщает, что "Ференцварош" подал в суд на турецких журналистов, которые распространили ложную информацию.

"Не знаю, начался ли судебный процесс по опровержению турецких СМИ. Я не читаю и не интересуюсь этим. У нас по 2-3 матча в неделю, нет времени читать", – резюмировал Ребров.

Успешность Реброва

В сезоне 2019/2020 Ребров завоевал свой седьмой трофей как тренер. С "Ференцварошем" специалист защитил титул чемпионов Венгрии.

До этого Сергей Ребров выигрывал трофеи с киевским "Динамо".

Также сообщалось, что якобы "Динамо" заинтересовано в возвращении специалиста. Впрочем, в клубе опровергли информацию.