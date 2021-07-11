Ребров провел первую тренировку в новом клубе: видео

Месяц назад легенда украинского футбола Сергей Ребров стал тренером клуба Аль-Айн из ОАЭ. Детали сделки не указали.

Уже 10 июля команда из ОАЭ провела первую тренировку под руководством украинца.

Смотрите также Самый дорогой украинский тренер: стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне

Карьера Реброва в предыдущем клубе

Аль-Айн-рекордсмен ОАЭ по количеству завоеванных внутренних чемпионств. У команды из одноименного города их 13, однако последний домашний титул ближневосточная команда завоевывала в 2018 году.

Последним местом работы Реброва был Ференцварош, который он возглавлял с 2018-го по 2021 год. Под руководством украинского тренера клуб из Будапешта выигрывал три чемпионства подряд. Также Ребров впервые за 25 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.