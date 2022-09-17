Ребров передал автомобиль для ВСУ

Украинский тренер Сергей Ребров продолжает помогать украинским военным. Наставник Аль-Айна передал для наших защитников очередной автомобиль.

Ребров продолжает помогать ВСУ

Сергей Стаховский, близкий друг Реброва, показал в своем инстаграмме очередную помощь для наших защитников от тренера Аль-Айна. Украинский специалист уже не в первый раз помогает украинским военным.

Стоит внимания Если бы не они, то ничего бы не было, – Ярмоленко поблагодарил украинских военных

Сергей Ребров передал Вооруженным силам Украины автомобиль Mitsubishi. На борту машины размещены инициалы Реброва, а также игровой номер – 11.

Когда твой близкий друг постоянно звонит и спрашивает, нужно ли что-нибудь для украинских защитников. И дает это,

– написал Стаховский.



Очередная помощь от Реброва / Фото из инстаграмма Стаховского



Авто для наших защитников / Фото из инстаграмма Стаховского

Тренерская карьера Реброва в ОАЭ

Это уже не первая помощь Сергея Реброва. В конце сентября специалист передал автомобили для наших защитников в Харьковском направлении. Сами же военные записали видеообращение и поблагодарили титулованного тренера.

Для украинского коуча нынешний сезон является вторым в ОАЭ. В первый же год ему удалось выиграть чемпионат страны. Более того, Реброва признали лучшим тренером в сезоне-2021/2022.

Летом клуб продлил с украинцем контракт еще на год.