Кто в старте вместо Довбика: известен стартовый состав Украины на матч против Германии

Сергей Ребров определился с составом на товарищеский матч против сборной Германии. Лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик остался на скамейке запасных "сине-желтых".

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился с составом на товарищеский матч против национальной команды Германии. Этот спарринг состоится в рамках подготовки к Евро-2024.

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Ребров объявил состав на спарринг против Германии

Отметим, что на острие атаки с первых минут сыграет форвард Валенсии Роман Яремчук. Зато лучший бомбардир Ла Лиги в составе бронзового призера Жироны Артем Довбик остался на скамейке запасных.

Стартовый состав Украины: Трубин – Зинченко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Конопля, Степаненко, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Запасные: Бущан, Лунин, Миколенко, Михайличенко, Бондарь, Таловеров, Тымчик, Сидорчук, Бражко, Малиновский, Судаков, Зубков, Ярмоленко, Ванат, Довбик.

Стартовый состав Германии: Нойер – Гросс, Та, Антон, Киммих, Гюндоган, Мусиала, Вирц, Миттельштедт, Андрих, Гаверц.

Запасные: тер Стеген, Бауман, Нюбель, Генрихс, Кох, Груда, Фюрих, Павлович, Райц, Генрихс, Мюллер, Ундав, Байер.

Товарищеский матч Германия – Украина состоится на стадионе "Макс-Морлок-Штадион" в Нюрнберге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по Киеву.