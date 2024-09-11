Могу только извиниться, – Ребров подвел итоги неудачного старта сборной Украины в Лиге наций

Сборная Украины на днях стартовала в Лиге наций, потерпев поражение в матчах с Албанией и Чехией. Главный тренер "сине-желтых", Сергей Ребров, отреагировал на провал национальной команды.

Наставник украинской сборной, Сергей Ребров, извинился перед болельщиками за неудачные выступления команды. Специалист отметил, что футболисты имеют большую мотивацию исправить положение в октябрьских матчах.

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У сборной Украины остается много работы этой осенью

Глава "сине-желтых" отметил, что украинская команда провалила сентябрьский сбор. Два поражения на старте Лиги наций добавили много работы национальной команде.

Спасибо болельщикам, которые создали прекрасную атмосферу на обоих поединках, даже в номинально выездном против Чехии. Нам всем очень неприятно подводить вас, поэтому могу только извиниться за то, что мы не смогли порадовать вас лучшими результатами и попросить сохранить вашу веру в нас,

– написал Ребров.

Сергей Станиславович подчеркнул, что все негативные эмоции надо выплеснуть в октябрьских матчах сборной. По словам тренера, это важнейшие игры, которые помогут исправить положение украинских "львов".

По итогам сентябрьских матчей в Лиге наций Украина занимает последнее место в своем квартете, не получив ни одного зачетного балла. Национальная команда уступила Албании и Чехии, оба матча состоялись в Праге.

Сергей Ребров извинился перед болельщиками за провал сборной Украины / Сообщение из инстаграма тренера

В следующих матчах сборная Украины сыграет с Грузией в Познани – 11 октября, в 21:45 по киевскому времени. Затем "сине-желтые" во Вроцлаве встретятся с Чехией – 14 октября, в 21:45 по Киеву.