Стоило ждать целых 66 минут "сухой" игры, чтобы увидеть удивительный гол во втором матче, который размочил нули на табло. Все началось от ворот Реала Кашмира, голкипер которого выбивал мяч подачи от собственных владений, пишет 24 Канал.

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Какой волейбол на футбольном поле

Защитник Черчилля принял мяч головой и отвел угрозу со своей части поля. Однако футболист гостей тоже сыграл идентичным образом, вернув его головой на часть поля соперника. Какой-то волейбол головами продемонстрировали футболисты обеих команд.

После чего мяч технично подхватил 26-летний нападающий Реала Гнохере Кризо, который перебросил его через себя и вторым касанием пробил по воротам соперника. Даже большое расстояние не помешало форварду пробить голкипера, который, похоже, не ожидал такого от игрока гостей.

Интересно то, что во время этого розыгрыша мяч ни разу так и не упал на футбольное поле, все действия были выполнены в воздухе.

Для Кризо этот мяч стал 8-м в 13-ти сыгранных матчах текущего сезона-2023/2024. Также в его активе 4 ассиста. Отметим, что футболист выступает за этот индийский клуб с конца октября 2023-го года.

Видео редкого гола в Индии

Уже в компенсированное к поединку время гости удвоили свое преимущество благодаря голу Камо Баи, который, как и автор первого мяча, родом из Кот-д'Ивуара.

Финальный свисток зафиксировал победу Реал Кашмир на выезде 0:2. После 14-ти туров триумфатор матча набрал уже 26 баллов и идет на 4-й позиции в турнирной таблице. Их соперник Черчилл Бразерс с 14 пунктами занимает 10-ю строчку среди 13-ти клубов чемпионата.