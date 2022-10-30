Реал не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании: матч запомнился скандалами – видеообзор

Подопечные Карло Анчелотти потеряли победу над Жироной из-за спорного пенальти и неоднозначной отмены гола Родриго. Ничья позволила Барселоне сократить отставание.

В Испании в эти выходные проходят поединки 12 тура Ла Лиги. В субботу Барселона смогла вырвать победу в Валенсии благодаря позднему голу Левандовски.

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А в воскресенье свою игру отыграл Реал, который до этого тура имел преимущество каталонцам в три балла. Подопечные Карло Анчелотти принимали на своем поле Жирону, идущую в хвосте турнирной таблицы, пишет 24 канал.

Мадридцы долго не могли пробить оборону оппонента, однако добились успеха на 70 минуте. После затяжной атаки защитники Жироны впустили освободившегося от опеки Винисиуса и добил мяч в сетку ворот после прострела Вальверде.

Судья против Реала?

Однако каталонцы не сдались и смогли сравнять счет. Правда, эпизод получился довольно спорным, судья же назначил пенальти после неявной игры рукой от Асенсио. На видеоповторе четко трудно сказать, куда первым попал мяч – в руку или грудь Марко.

Тем не менее после просмотра VAR рефери указал на "точку", а Стуани развел мяч и Куртуа по разным углам. Более того, на 90 минуте Родриго забил, казалось, победный гол, однако его судья не засчитал из-за опасной игры бразильца против вратаря Жироны.

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Похоже, поэтому сдали нервы у Тони Крооса, который в компенсированное время заработал второе предупреждение и досрочно покинул поле. А Реал уже второй раз через месяц играет вничью в Ла Лиге.

Это позволяет Барселоне сократить отставание от мадридцев до одного пункта. Жирона же поднялась из зоны вылета и теперь идет 16-й. В следующем туре Реал поедет в гости в Райо Вальекано, а Жирона примет Атлетик.

Видеообзор матча Реал – Жирона: