У Іспанії на цих вихідних проходять поєдинки 12 туру Ла Ліги. У суботу Барселона змогла вирвати перемогу у Валенсії завдяки пізньому голу Левандовського.

До теми Якби не гра рукою: Левандовський на 90+3 хвилині приніс перемогу Барселоні над Валенсією - відео

А у неділю свою гру відіграв Реал, який до цього туру мав перевагу над каталонцями у три бали. Підопічні Карло Анчелотті приймали на своєму полі Жирону, яка йде у хвості турнірної таблиці, пише 24 канал.

Мадридці довго не могли пробити оборону опонента, однак досягли успіху аж на 70 хвилині. Після затяжної атаки захисники Жирони впустили Вінісіуса, який звільнився від опіки і добив м'яч у сітку воріт після прострілу Вальверде.

Суддя проти Реала?

Однак каталонці не здались і змогли зрівняти рахунок. Правда, епізод вийшов доволі спірним, адже суддя призначив пенальті після неявної гри рукою від Асенсіо. На відеоповторі чітко важко сказати, куди першим влучив м'яч – у руку чи у груди Марко.

Тим не менше після перегляду VAR рефері вказав на "точку", а Стуані розвів м'яч та Куртуа по різних кутах. Ба більше, на 90 хвилині Родріго забив, здавалося, переможний гол, однак його суддя не зарахував через небезпечну гру бразильця проти воротаря Жирони.

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Схоже, через це здали нерви у Тоні Крооса, який у компенсований час заробив друге попередження і достроково залишив поле. А Реал вже вдруге за місяць грає внічию у Ла Лізі.

Це дозволяє Барселоні скоротити відставання від мадридців до одного пункта. Жирона ж піднялась із зони вильоту і тепер йде 16-ою. У наступному турі Реал поїде в гості до Райо Вальєкано, а Жирона прийме Атлетік.

Відеоогляд матчу Реал – Жирона: