Ужасный сон Трубина: Реал Сосьедад разгромил "орлов" в решающем матче ЛЧ – видео

В поединке 4-го тура Реал Сосьедад – Бенфика решалась дальнейшая судьба в турнире команды Трубина. К сожалению, украинский голкипер не сможет внести этот матч себе в актив.

Реал Сосьедад – Бенфика 3:1

Голы: Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Силва, 49

Португальская команда проиграла все три предыдущих матча в Лиге чемпионов, усложнив себе задачу выхода из группы. В выездном поединке против Реал Сосьедад "орлов" устраивала только победа, пишет 24 Канал.

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Катастрофический дебют матча для Бенфики

Тренер португальцев Роджер Шмидт, как и в предыдущих матчах ЛЧ, доверил место в воротах Анатолию Трубину. Стартовое давление хозяев поля уничтожило защиту Бенфики. Игроки португальской команды не успевали за скоростными атаками "бело-синих". Это воплотилось в забитые мячи в дебюте встречи.

На 6-й минуте Мерино воспользовался пасом Муньоса и головой отправил первый мяч в сетку ворот Трубина. Катастрофические ошибки защитников Бенфики привели ко второму голу. Оярсабаль с близкого расстояния расстрелял Трубина. Одноклубники украинца в этом эпизоде были сторонними наблюдателями.

На 15-й минуте счет должен был стать 3:0 в пользу хозяев, но арбитр отменил взятие ворот. И все же "бело-синие" достигли своего впоследствии. Барренечеа довел счет до разгромного.

На этом неприятности для Бенфики не истекли. На 28-й минуте рефери указал на одиннадцатиметровую отметку после фола Отаменди. К счастью для Трубина мяч после удара Браиса Мендеса попал в штангу.

На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу испанского клуба. Однако Бенфика не собиралась капитулировать. На 49-й минуте Рафа Силва вернул интригу в матч. 3:1 – "орлы" сумели "размочить" счет.

В оставшееся время Реал Сосьедад имел больше шансов закрепить свое преимущество, чем Бенфика отыграться. В конце концов поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Бенфика потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Трубина еще может побороться за Лигу Европы, но для этого нужно опередить Зальцбург.

Реал Сосьедад набрал 10 очков в четырех матчах и возглавляет группу D.

Видеообзор матча Реал Сосьедад – Бенфика