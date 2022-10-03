Тренер Реала рассказал, сможет ли Лунин получить еще один шанс в матче против Шахтера в ЛЧ
Источник:AS
В воскресенье, 2 октября, Реал прервал свою победную серию в матче с Осасуной. Мадридский клуб расписал мировую 1:1.
Оценил шансы украинца
Андрей Лунин, заменивший в воротах Реала травмированного Тибо Куртуа, однажды вынимал мяч из сетки собственных владений. Украинец получил за воротничок от Мартинеса.
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На послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти раскрыл детали повреждения бельгийского голкипера. Главный наставник "сливочных" заверил, что травма у Куртуа не серьезная, но все определит медицинское обследование.
По результатам которого станет известно, сможет ли Тибо вернуться в рамку ворот Королевского клуба в поединке Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.Обратите внимание! Матч Реал – Шахтер состоится 5 октября. Стартовый свисток на "Сантьяго Бернабеу" прозвучит в 22:00 по Киеву. Это первая встреча этих клубов в розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов.
Напомним, что встреча против Осасуны стала дебютной для Лунина за Реал в сезоне-2022/2023.
Ситуация в группе Лиги чемпионов
- После двух туров Реал идет без потерь – 6 очков и единолично возглавляет группу F.
- Шахтер с 4 баллами идет вторым.
- Селтик отстает от "горняков" на три пункта, а с баранкой в активе пока РБ Лейпциг, замыкающий турнирную таблицу.