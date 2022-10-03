Тренер Реала рассказал, сможет ли Лунин получить еще один шанс в матче против Шахтера в ЛЧ

В воскресенье, 2 октября, Реал прервал свою победную серию в матче с Осасуной. Мадридский клуб расписал мировую 1:1.

Оценил шансы украинца

Андрей Лунин, заменивший в воротах Реала травмированного Тибо Куртуа, однажды вынимал мяч из сетки собственных владений. Украинец получил за воротничок от Мартинеса.

Смотрите также Лунин получил за воротничок от Осасуны в дебютном матче сезона за Реал: видео пропущенного гола

На послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти раскрыл детали повреждения бельгийского голкипера. Главный наставник "сливочных" заверил, что травма у Куртуа не серьезная, но все определит медицинское обследование.

По результатам которого станет известно, сможет ли Тибо вернуться в рамку ворот Королевского клуба в поединке Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

Матч Реал – Шахтер состоится 5 октября. Стартовый свисток на "Сантьяго Бернабеу" прозвучит в 22:00 по Киеву. Это первая встреча этих клубов в розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что встреча против Осасуны стала дебютной для Лунина за Реал в сезоне-2022/2023.

Ситуация в группе Лиги чемпионов