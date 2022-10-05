Шахтер минимально уступил Реалу в матче Лиги чемпионов

В среду 5 октября мадридский Реал принимал донецкий Шахтер в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Матч прошел в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Реал сумел одержать минимальную победу в третьем туре Лиги чемпионов. Донецкий клуб был близок к ничьей с действующими чемпионами лиги чемпионов, пишет 24 канал .

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Реал – Шахтер 2:1

Голы: Родриго, 13, Винисиус, 28 – Зубков, 39

В основном составе Реала в воротах был Андрей Лунин. Для украинского голкипера это уже второй матч подряд в основе "сливочных". Для голкипера сборной Украины это будет дебютный матч в ЛЧ.

Напомним, что главный вратарь Реала Тибо Куртуа недавно травмировал спину. Бельгийский футболист не торопился выходить на поле, его основная цель – быть готовым на 100 процентов к игре против Барселоны, которая состоится 16 октября.

Андрей Лунин и Андрей Мудрик родились в городе Красноград Харьковской области. Кто мог подумать, что земляки встретятся на "Сантьяго Бернабеу".

Хозяева матча начали давить на дончан уже в начале встречи. На 13-й минуте Реал открыл счет. Рассеянность капитана "горняков" позволила соперникам открыть счет. Мяч перед штрафным Шахтера от Степаненко отскочил к Родриго, тот воспользовался моментом и точно пробил в угол.

Видео первого гола

На 28-й минуте "сливочные" удвоили свое преимущество. Галактикос разыграл скорую комбинацию, в итоге которой Винисиус отправил мяч в ворота "горняков".

Видео второго гола Реала

В конце первого тайма подопечные Игоря Йовичевича сократили свое отставание от Реала. На 39-й минуте после подачи от Михайличенко Зубков поразил ворота Лунина акробатическим ударом.

Для 26-летнего футболиста сборной Украины это стало 2-м забитым мячом за 7 поединков во всех турнирах этого года.

На перерыв отправились команды со счётом 2:1.

Видео гола Зубкова

Хозяева агрессивно начали второй тайм, однако "горняки" отвечали на эффектные атаки "сливочных". В начале второго тайма талант Шахтера Мудрик пытался атаковать ворота Лунина, однако при попытке обыграть Менди потерял мяч.

Также имел шанс забить и Михайличенко, Богдан пробил с хорошей позиции из-за пределов штрафной, однако неудачно.

Похоже, что героем этого матча все же станет Анатолий Трубин. Неоднократно спасавший ворота "горняков" от контратак мадридцев. Количество неаффилированных моментов мадридцев просто не счесть!

Поражение, за которое не стыдно. Вот что можно сказать после матча, донецкая команда продемонстрировала достойную игру с действующими чемпионами Лиги чемпионов.