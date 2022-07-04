Намек на возвращение: Реал сделал видео с лучшими голами Роналду

Все больше слухов появляется вокруг ухода Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед. Бывший клуб португальца Реал добавил интриги этой истории.

Звезда может вернуться в Реал

Мадридский клуб 3 июля на своем официальном ютуб-канале опубликовал нарезку роскошных голов Криштиану Роналду в футболке "сливочных". Примечательно, что накануне португалец не прибыл в расположение своего нынешнего клуба Манчестер Юнайтед.

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Вроде бы нападающий отсутствовал из-за семейных обстоятельств, которые в английской команде поняли. Однако все больше информации летает вокруг ухода Роналда из МЮ. Такой нарезкой голов футболиста Реал подогрел интерес к возможному переходу Криштиана.

Не исключено, что в будущем звездный португалец вернется в "Королевский клуб". Но "красные дьяволы" не намерены так легко отпускать Криша, который хочет до футбольной пенсии играть в Лиге чемпионов.

Роналду уже феерил в футболке Реала

Летом 2009 года Роналду поставил подпись под контрактом с мадридским клубом. Криштиану как раз покинул Манчестер Юнайтед, которому отдал шесть лет.

За Реал выступал в течение 9 лет, а в 2018 году перешел в Ювентус.

В своем последнем сезоне за "сливочных" провел 44 матча, в которых забил 44 гола. Отдал на партнеров по команде 8 ассистов, заработал три желтых карточки и одно изъятие.

С конца августа 2021-го играет за МЮ.

У Роналду есть действительный контракт с МЮ, рассчитанный до конца июня 2023 года. В соглашении футболиста опция пролонгации игрока еще на один год.

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