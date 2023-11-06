Звезда Реала, заставившего фанатов забыть о Бенземе, получил травму перед матчем Лиги чемпионов

Мадридский Реал потерял очки в домашнем матче 12-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано. "Сливочные" создали целую гору моментов, но так и не смогли огорчить голкипера гостей.

Мало того, что Реал создал целую гору моментов, но не воплотил хотя бы один в гол. Еще и по ходу первого тайма звездный футболист "сливочных" Джуд Беллингем заставил схватиться за голову болельщиков мадридского клуба.

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20-летний английский игрок хотел красиво сбросить мяч грудью на партнера по команде. При этом неудачно приземлился на газон. Беллингем сразу же схватился за плечо, которым сильно ударился о поле. Врачи Реала довольно долго оказывали Джуду медицинскую помощь.

Карло Анчелотти даже попросил Родриго пойти размяться, если Беллингем не сможет продолжить игру. Но через несколько минут один из врачей показал большой палец в сторону технической зоны "сливочных", означавший, что Джуд сможет продолжить игру.

К сожалению, Беллингем не сумел забить свой очередной гол за Реал. Всего в этом сезоне-2023/2024 Джуд забил 13 голов и отдал 3 ассиста в 14 матчах за "сливочных", к которым присоединился в июле 2023 года.

После поединка главный тренер "Королевского клуба" Анчелотти рассказал, что у англичанина есть проблемы с плечом.

6 ноября Беллингем проведет медицинское обследование, которое установит точный диагноз повреждения. Анчелотти надеется, что оно будет незначительным, ведь уже 8 ноября Реал ждет матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Браги (начало встречи в 22:00).