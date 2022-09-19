Реал пропустил курьезный гол от Атлетико, но победил в дерби Мадрида: видео

Реал в нынешнем сезоне выиграл все свои матчи. Очередную победу команда одержала в чемпионате Испании, в мадридском дерби обыграв Атлетико на их поле.

Рал этот матч проводил без Бензема, который и дальше травмирован. Что касается Атлетико, то впервые в этом сезоне Гризманн вышел с первых минут. До этого футболист лишь выходил на замену после 60-й минуты – все из-за нежелания руководства "матрасников" платить за него Барселоне.

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Выдержав стартовый натиск хозяев поля, Реал забил на 18-й минуте. Чуамэни сделал заброс в штрафную, и Родриго в касание отправил мяч в щель между штангой и голкипером. Фелипе, который в прыжке пытался ногой добраться до мяча, пролетел мимо.

Попытки игроков Атлетико забить разбивались о защиту соперника – довольно уверенно в воротах действовал Куртуа. Вместо этого одна из ошибок в защите привела ко второму голу в ворота Атлетико. Винисиус получил пас на ход от Модрича, а в штрафной решил пробить с острого угла. Однако мяч попал в штангу. Но к счастью для "сливочных", он отлетел к оказавшемуся без опеки Вальверде, который в касание и отправил мяч в ворота.

Замена, гол, удаление

Во втором тайме в Атлетико на поле вышел Эрмосо. Это произошло на 72-й минуте. И именно он сократил отставание в счете на 83-й минуте. После подачи с углового Куртуа ошибся на выходе, не достав кулаком до мяча. И тот попал в Эрмосо, от плеча которого и залетел в ворота.

После этого защитник на 89-й минуте получил желтую карточку. Карвахаль в атаке грубо сыграл против соперника. И за партнера по команде решил вступиться Эрмосо. За что и получил желтую карточку. На поле тогда даже возникла небольшая толкотня.

А через две минуты уже во время подачи с углового Эрмосо потолкался с Себальосом в борьбе за позицию. Игрок Реала после этого упал на газон, держась за лицо. За это Эрмосо получил еще одну желтую карточку, затем красную. Хотя повтор показал, что грубой игры со стороны защитника Атлетико не было. Однако для арбитра этот эпизод нельзя было просмотреть на видеоповторе.

Атлетико – Реал 1:2

Голы: Эрмосо, 83 – Родриго, 18, Вальверде, 36

Удаление: Эрмосо, 90+1

Атлетико проиграл на собственном поле. И опустился на седьмое место в турнирной таблице.

Относительно Реала, это был девятый матч подряд, который "галактикос" выиграли в этом сезоне. Команда к этому завоевала Суперкубок УЕФА, выиграла оба матча в группе Лиги чемпионов. А также пять раз в чемпионате Испании. Игра против Атлетико стала шестой победой в Ла Лиге.

Видеообзор матча Атлетико – Реал