Реал представил форму на новый сезон: фото и видео

Мадридский Реал представил форму, которая будет домашней для команды в следующем сезоне.

Домашняя форма Реала будет выполнена в традиционном белом цвете. На этот раз к ним будут добавлены элементы синего и оранжевого цветов. Форма вышла под слоганом This is grandeza.

Примечательно Без Роналду: УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов – фото

Синим цветом выполнены надпись титульного спонсора и традиционные три полосы adidas на плечах. А также на краях воротника и рукавах. Там же и оранжевые вставки. Этим цветом также нанесен и логотип adidas.

На самой белой футболке также изображена спиральная графика, которая символизирует сообщество мадридистов. Вдохновил на это фонтан Сибелес в Мадриде, где болельщики празднуют титулы команды. Поэтому на обороте футболки тоже изображен круг. Также на форме есть отсылки к стадиону "Сантьяго Бернабеу".



Новая форма Реала на следующий сезон / Фото realmadrid.com

На фотосессии была и черная форма Реала, где белым выполнены остальные элементы – логотип клуба, титульного спонсора и adidas, а также три полосы на плечах.



Черная форма мадридского Реала / Фото realmadrid.com