Домашня форма Реалу буде виконана у традиційному білому кольору. Цього разу до них будуть додані елементи синього та помаранчевого кольорів. Форма вийшла під слоганом This is grandeza

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Синім кольором виконані напис титульного спонсора та традиційні три смуги adidas на плечах. А також на краях коміра та рукавах. Там же і помаранчеві вставки. Цим кольором також нанесений і логотип adidas.

На самій білій футболці також відображена спіральна графіка, яка символізує спільноту мадридистів. Надихнув на це фонтан Сібелес в Мадриді, де вболівальники святкують титули команди. Тому на звороті футболки теж є зображене коло. Також на формі є відсилки до стадіону "Сантьяго Бернабеу".



Нова форма реалу на наступний сезон / Фото realmadrid.com

На фотосесії була і чорна форма Реалу, де білим виконані решта елементів – логотип клубу, титульного спонсора та adidas, а також три смуги на плечах.



Чорна форма мадридського Реала / Фото realmadrid.com